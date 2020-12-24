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أصل الحكاية

3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:36 م
طارق العريان ونيكول
طارق العريان ونيكول سعفان
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رشا عوني

بعد أشهر من طلاق أصالة وطارق العريان، عادا ليتصدرا المشهد من جديد بسبب صورة ظهر فيها زوجها السابق مع 3 فتيات إحداهن عارضة أزياء سورية مصرية، والتي ترددت أنباء عن علاقتها بطارق العريان وكانت السبب في انفصالهما بعد معرفة أصالة بخيانة زوجها لها.

لم تكن مجرد صورة عادية التقطها طارق العريان مع صديقاته، بل حملت مزيدا من التفاصيل التي فتحت جرح أصالة من جديد بعد مضي فترة طويلة على الانفصال، لكن ما قصة هذه الصورة؟ ومن الثلاثة فتيات المتواجدات مع طارق بها؟

الفنانة المعتزلة نسرين إمام هي من قامت بنشر الصورة عبر خاصية الستوري عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، وذكرت فيها أصدقاءها طارق العريان ونيكول سعفان وعليا مرسي، وشكرتهم على تلك السهرة وكتبت: "أحلى ليلة سهرتها". 

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نسرين إمام كانت تجمعها علاقة صداقة قوية بأصالة، وهو ما لمحت عنه النجمة أصالة فيما كتبته على حسابها على "إنستجرام"، حيث قالت: "فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها".

أما الفتاة الثانية التي ترتدي الفستان الأسود الطويل، فهي نيكول سعفان، وهي موديل سورية مصرية في بداية العشرينات من عمرها، أي تصغر طارق العريان بحوالي 34 سنة، وظهرت مؤخرًا، في أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان عمرو دياب، التي كانت من إخراج "العريان".

أما الفتاة الثالثة فهي عليا مرسي، وهي إحدى صديقات طارق العريان ونيكول سعفان، وشاركتهما في الصور ضمن احتفالات الكريسماس، بحسب ما نشرته نسرين إمام.

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رد أصالة

توقفت أصالة أمام تلك الصورة ساعات طويلة حتى قررت أن تخرج عن صمتها وترد عما شاهدته، فلم تكترث لما سيقال عنها وعن كرامتها بعد خيانة طارق العريان لها وانفصالهما، إلا أنها قررت التعبير عن وجعها بشكل بريء وكتبت كل ما في قلبها دون الاهتمام برد الفعل.

كتبت أصالة: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها".

وتابعت أصالة: "الصّورة مو عاديّة.. وموقادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّ عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".

3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة
3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة
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