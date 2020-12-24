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رياضة

مران الزمالك.. تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:45 م
حراس مرمى الزمالك
حراس مرمى الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
خاض ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وشهدت التدريبات منافسة قوية بين الثلاثي محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد، في التصدي للتسديدات من داخل وخارج منطقة الجزاء.

وظهر الثلاثي بمستوى جيد خلال التدريبات في ظل رغبة كلا منهم في حجز مقعده بالتشكيلة الأساسية للفريق.


ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري العام.

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