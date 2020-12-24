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مرأة

بفستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار احتفالا بالكريسماس

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:04 م
ليلى علوي
ليلى علوي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ليلى علوي، صورة جديدة لها عير حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تكشف جمالها احتفالا بالكريسماس.

وتألقت  ليلى علوي، بفستان طويل وجذاب من القطيفة باللون الخضر المميز ليبرز جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى علوي في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يتناسب مع ظهورها.

كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط جذاب لاكمال ظهورها.
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