بيلوسي تحث ترامب للضغط على الجمهوريين لتمرير مشروع قانون الإغاثة من كورونا

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس، الرئيس دونالد ترامب إلى دفع الجمهوريين لتمرير تشريع إغاثة من فيروس كورونا المستجد يتضمن مدفوعات مباشرة بقيمة 2000 دولار.





وقالت بيلوسي في بيان "اليوم، عشية عيد الميلاد، حرم الجمهوريون في مجلس النواب الشعب الأمريكي بقسوة من 2000 دولار وافق الرئيس على تقديمها".





وأضافت "إذا كان الرئيس جادًا بشأن المدفوعات المباشرة البالغة 2000 دولار ، فعليه أن يدعو الجمهوريين في مجلس النواب إلى إنهاء عراقيلهم".





وبعد أشهر من المشاحنات، وافق الجمهوريون والديمقراطيون في عطلة نهاية الأسبوع على خطة إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار ومخصصات إنفاق حكومي بقيمة 1.4 تريليون دولار أقرها الكونجرس يوم الاثنين وأرسلها إلى ترامب للتوقيع عليها.





وتضمنت إغاثة كوفيد 19 دفعة فردية بقيمة 600 دولار للأمريكيين المؤهلين.





وظل ترامب، الذي تنتهي ولايته في 20 يناير، خارج المفاوضات لأسابيع، لكنه فاجأ كلا الجانبين يوم الثلاثاء برفضه التوقيع على ما أرسله، واصفا مبلغ 600 دولار من المساعدات الشخصية المستحقة بموجب الحزمة بأنه "وصمة عار" ، وطالب برفعها إلى 2000 دولار للفرد أو 4000 دولار لكل أسرة.





ويحتاج تخصيص الإنفاق الحكومي إلى توقيع الرئيس بحلول 29 ديسمبر لمواصلة التأمين الأسبوعي ضد البطالة للأمريكيين ولمنع الحكومة من الإغلاق.





ولم يُظهر الجمهوريون حتى الآن أي دعم لمطالب ترامب بدفع تعويضات أعلى للأمريكيين يوم الخميس، أوقف الجانبان محاولات بعضهما البعض في مجلس النواب لتعديل القانون المشترك البالغ 2.3 تريليون دولار.





وقالت بيلوسي ، التي أعربت عن دعمها لترامب في هذا الشأن في عرض نادر للوحدة ، إن الديمقراطيين ناضلوا مرارًا وتكرارًا من أجل فرض قيود أكبر على الشعب الأمريكي المتضرر ماليًا من الوباء، وهو ما يرفضه الجمهوريون باستمرار.





وقالت في إشارة إلى تصرفات الجمهوريين يوم الخميس "قالوا إنهم لن يتجاوزوا 600 دولار والآن ، مع هذا الفعل القاسي على الأرض".





وأضافت "يوم الاثنين الماضي، سأعيد مجلس النواب إلى الجلسة حيث سنعقد تصويتًا مسجلًا على مشروع قانوننا المستقل لزيادة مدفوعات التأثير الاقتصادي إلى 2000 دولار. إن التصويت ضد مشروع القانون هذا يعني إنكار المصاعب المالية التي تواجهها الأسر وحرمانها من الإغاثة التي تحتاجها".





وحثت ترامب على التوقيع على التخصيص لإبقاء الحكومة مفتوحة بينما تحاول الضغط مرة أخرى لمزيد من المدفوعات للأمريكيين في الأسبوع المقبل.