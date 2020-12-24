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أخبار العالم

ترسيم الحدود مع إثيوبيا.. السودان: من حقنا ممارسة حقنا السيادي على أراضينا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:34 م
الحدود بين إثيوبيا
الحدود بين إثيوبيا والسودان
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شيماء مصطفى
قال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، اليوم الخميس، إن حدود البلاد مرسمة مع أثيوبيا منذ 1903، مؤكدا تفاوض بلاده لإعادة ترسيمها ما سيسمح بتحديدها بشكل واضح.


وأضاف قمر الدين في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن نزاعات الحدود يجب أن تحل بالمفاوضات وستتوصل البلاد إلى حل للخلافات مع دول الجوار.


وأكد أن المناطق التي دخلها الجيش السوداني هي مناطق تعتبرها البلاد سودانية وتمارس عليها حقها السيادي.


ولفت إلى أن بلاده تلتزم بالقوانين والأعراف الدولية في ما يتعلق بحل النزاعات الخاصة بحدودها مع إثيوبيا، مستطردا: "من حقنا أن نمارس حقنا السيادي على أراضينا".


يأتي ذلك وسط محادثات بين السودان وإثيوبيا لنزع فتيل التوتر الحدودي القائم، الذي تصاعد؛ بعد كمين نصبه مسلحون تدعمهم أديس أبابا للقوات السودانية.


وأشارت الحكومة السودانية إلى أن اللجنة السياسية المشتركة بين السودان وإثيوبيا المنعقدة في الخرطوم، تناقش إعادة ترسيم الحدود بين البلدين وستحدد موعدًا لبدء هذه العملية.


فيما أكد المتحدث باسم الحكومة السودانية ووزير الإعلام فيصل محمد صالح في وقت سابق، أن الجيش السوداني استعاد العديد من الأراضي على الحدود الإثيوبية.


وأضاف "صالح" في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، أن السودان جاهز لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا.


وأوضح الوزير السوداني أن المضي قدمًا في الحوار مع إثيوبيا مرتبط بترسيم الحدود بين البلدين.


وقال المتحدث باسم حكومة السودان إن بلاده تؤيد الحوار بشأن الاشتباكات الحدودية، وتابع "يمكننا التفاوض على إمكانية استغلال المزارعين الإثيوبيين للأراضي السودانية".
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