البابا فرنسيس يرأس قداس عشية عيد الميلاد في الفاتيكان | بث مباشر

يقام العام الجاري القداس في وقت أبكر من المعتاد حتى يتمكن الحاضرون من العودة إلى منازلهم في الوقت المناسب لحظر التجول بسبب فيروس كورونا

يقود البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قداس عشية عيد الميلاد في كاتدرائية القديس بطرس، حيث يقام العام الجاري القداس في وقت أبكر من المعتاد حتى يتمكن الحاضرون من العودة إلى منازلهم في الوقت المناسب لحظر التجول بسبب فيروس كورونا

ونظرًا لأن أوروبا والعالم بأسره تقريبًا يواصلون مكافحته لوباء الفيروس كورونا، فلا تزال هناك قيود معينة، مع مطالبة السكان بمراقبة التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي في حالة ظهور أي أعراض لـ كورونا - كوفيد 19.

وستغلق العديد من مظاهر الحياة في العديد من الدول عشية عيد الميلاد في وقت مبكر - ومعظمها قبل العشاء - ولن تكون مفتوحة في العطلة.





كما سيتم إغلاق العديد من المطاعم أيضًا في وقت مبكر من يوم الخميس وسيتم إغلاق المزيد في عيد الميلاد وفقا للاجراءات المشددة التي اعلنتها العديد من الدول نظرا لشدة الموجة الثانية من كورونا في اوروبا





وكان من المتوقع أن تكون المتاجر مزدحمة يوم الخميس حيث يشتري المتسوقون المكونات والهدايا في اللحظة الأخيرة.



