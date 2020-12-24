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ديني

خالد الجندي: التزام الصمت خلال اتباع الجنائز واجب

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:00 م
خالد الجندي: يجب
خالد الجندي: يجب الصمت خلال اتباع الجنائز وعدم الكلام
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محمود ضاحي
قال خالد الجندى  عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب الصمت خلال اتباع الجنائز وعدم الحديث أو ترديد الأدعية، وغيرها، كون الموت واعظ، وهو حالة تأمل وتدبر للإنسان وإعادة حساب لمن يسير فى الجنازة.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"  أن ضرورة التزام الصمت أيضًا عند سماع آيات القرآن الكريم كون كل آية من آيات الله عز وجل تخاطب كل إنسان بحاله، وتلى قوله تعالى :" وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"، مشددًا على ضرورة التأدب مع آيات الله سبحانه وتعالى. 

وأوضح  أن النبى صلى الله عليه وسلم  أمرنا بالصمت فى إتباع الجنائز كون الحال أبلغ من المقال، وعلى الإنسان أن يلتزم الصمت خلال إتباع الجنائز. 
 
وأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن السلفييين أجانب في الفقه ولا يعرفون دلالات الكلمات والألفاظ والأحكام، ولا المجاز في اللغة ولا يعترفون بالمجاز في القرآن الكريم، ويعانون من ضيق أفق، منوهًا بأن المجاز في القرآن يعني صرف اللفظ عن حقيقته، فهل قول الله سبحانه وتعالى: "إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ"، فهل هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يقترض من العبد.

وأضاف "الجندي  "اطلبوا العلم من الأزهر الشريف؛ لكون الأزهر يدرس علوم خادمة تصون بعضها البعض"، مشددًا على أن السلفيين لا يعرفون الفارق بين العدد وصفته، فمن دلالات الأعداد أنها تقبل الجمع بينما صفة العدد لا تقبل الجمع، والله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر تعدد الزوجات بصيغة صفة العدد حتى لا يقبل الجمع، في قوله: "فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ"، ولو كانت اثنين وثلاثة واربعة لكان الرجل تزوج 9 زوجات وهذا غير صحيح.

وتابع، أن القرآن الكريم يقول: "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ"، بصفة العدد واحد وليس دلالاته ولم يقل قل هو الله واحد حتى لا يقبل الجمع مع غيره، معقبًا للسلفين: "كفاكم جهل العلم مش دقن وطرحه".
 
وتابع: "دليل كلامى ان هناك شخصا اعتبر حديثى عن قراءتى ربع مليون مجلد، فالفكر السلفى قفل الباب وطلع ابو اسحاق الحوينى، قال لا اعلم احدا من الجن قرأ هذا العدد، يعنى يبقى عندك ضيق أفق وبتكلم الجن إزاى". 
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