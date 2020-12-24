"الأسقفية" توفر ترجمة فورية للصم وضعاف السمع خلال قداس عيد الميلاد

وفرت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك التي يترأس فيها الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد الميلاد المجيد.





ويقدم خدمة الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة رامز بخيت خادم الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية التي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.





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وضمن طقوس قداس العيد، دعا المطران جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد بعد أن رنم كورال الكاتدرائية "اليوم ولد المسيح، اليوم جاء المخلص، المجد لله في الأعالي" ليرد الحاضرون".





هنأ الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية جموع المؤمنين بعيد الميلاد السيد المسيح، حيث ترأس القداس الاحتفالي بعيد الميلاد المجيد الذى بدأ منذ قليل بكنيسة جميع القديسين بالزمالك، وسط اجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وقال المطران منير حنا - في عظة قداس العيد - بينما يسود العالم كله شعور بالقلق والخوف من انتشار الوباء وظهور سلالات جديدة من الفيروس، فإن ميلاد المسيح ينير الظلمة، مضيفًا: لاشك إن العالم من حولنا يئن بسبب أحبائنا الذين فقدناهم وبسبب التباعد الاجتماعى بين الأسر والأصدقاء وتدهور الاقتصاد والبطالة.





وصلى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية لأجل مصر في قداس عيد الميلاد المجيد مؤكدا: لولا الاستقرار الأمني ما استطعنا الاحتفال بالعيد.





وتابع قائلا، أقدم شكر خاص لكل رجال الشرطة الذين بذلوا جهدا كبيرا لنحتفل بأمان، ونصلي لأجل مصر لقد شاهدنا بناء مشروعات عملاقة لخدمة جميع المصريين، والدولة تولي حق السكن رعاية خاصة، وتبني آلاف الوحدات السكنية كل يوم إلى جانب مبادرات مختلفة تهدف رفعة الإنسان المصري، كما يحدث في مبادرة "١٠٠ مليون صحة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأعرب المطران عن شكره للرئيس السيسي وللحكومة المصرية التي تقود طفرة تهدف إلى بعث الرخاء، فضلا عن تبني انجازات ضخمة نشكر الله عليها.





وتساءل المطران: فهل من المناسب أن نحتفل بميلاد المسيح فى وسط كل هذه الأحداث؟ مضيفا: لقد فكرت كثيرًا فى هذا الأمر ووجدت أن ميلاد المسيح مرتبط بالنور، والنور ينير فى الظلمة ويعطى الرجاء للسالكين فى الظلمة، سواء كانت هذه الظلمة بسبب الظروف القاسية أو بسبب خطايانا.