خبير: المنافسة قوية بين مصر وإسبانيا في تصدير المحاصيل الزراعية.. فيديو

قال حمدي سليمان رئيس مجلس إدارة احدى شركات تصدير الحاصلات الزراعية، إن قضية تصدير الحاصلات الزراعية والمنتجات عامل مهم ، مؤكدا أن الدولة خلال السنوات الأخيرة بذلت مجهودات كبيرة في ملف التصدير.





وأضاف سليمان خلال تصريحات لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الحكومة أجرت اتصالات دولية واستطاعت فتح أسواق كانت مغلقة لمصر مثل ا ليابان وكندا وأستراليا وامريكا.





وتابع رئيس مجلس إدارة احدى شركات تصدير الحاصلات الزراعية أن السوق اليابانية الاعلى في التصدير، مؤكدا أنه في العام الماضي وصلنا للصدارة العالمية في تصدير الموالح وليس إنتاجها.





وأشار سليمان إلى أن المنافسة قوية بين مصر واسبانيا ولكن مصر خلال الفترات الأخيرة امتازت بالجودة.



