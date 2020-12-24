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خبير: المنافسة قوية بين مصر وإسبانيا في تصدير المحاصيل الزراعية.. فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:54 م
حمدي سليمان رئيس
حمدي سليمان رئيس مجلس إدارة احدى شركات تصدير الحاصلات
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محمود محسن
قال حمدي سليمان رئيس مجلس إدارة احدى شركات تصدير الحاصلات الزراعية، إن قضية تصدير الحاصلات الزراعية والمنتجات عامل مهم ، مؤكدا أن الدولة خلال السنوات الأخيرة بذلت مجهودات كبيرة في ملف التصدير.

وأضاف سليمان خلال تصريحات لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الحكومة أجرت اتصالات دولية واستطاعت فتح أسواق كانت مغلقة لمصر مثل اليابان وكندا وأستراليا وامريكا.

وتابع رئيس مجلس إدارة احدى شركات تصدير الحاصلات الزراعية أن السوق اليابانية الاعلى في التصدير، مؤكدا أنه في العام الماضي وصلنا للصدارة العالمية في تصدير الموالح وليس إنتاجها.

وأشار سليمان إلى أن المنافسة قوية بين مصر واسبانيا ولكن مصر خلال الفترات الأخيرة امتازت بالجودة.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر احتلت الصدارة في تصدير الموالح وهذا أمر غير مسبوق خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا حتى أنها سبقت إسبانيا التى كانت تحتل المرتبة الأولى في الأعوام السابقة.

وأكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن البرتقال المصري يغزو كل أسواق العالم، وأن مصر حاليا تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال متقدمة على إسبانيا التي كانت تحتل الصدارة في الأعوام الماضية.

وأضاف أن البرتقال المصري حاليا يغزو الأسواق الاسبانية نفسها حيث استقبلت هذا العام حوالي ثلاثة آلاف طن برتقال من مصر.
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