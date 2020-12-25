يسرا ضيفة أبلة فاهيتا بـ برنامج "لايڤ من الدوبلكس".. الجمعة

تحل الفنانة يسرا ضيفة على برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.





تتحدث "يسرا" خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والمهنية، وستكشف أسم الفيلم الذى تسبب فى شهرتها، و ستغنى أغنية 3 دقات و تروي أول مرة يدق قلبها وأشياء كثيرة عن عملها.

كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.





كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏





ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.