استشاري صدر: المضادات الحيوية لا تقضي على كورونا والإكثار منها خطير.. فيديو

قال الدكتور طه عبد الحميد ، استشاري أمراض الصدر ، إن الإفراط في تناول المضادات الحيوية ، وسط أزمة كوفد-19 ، تتسبب في مشاكل صحية كبيرة ، وخاصة للذين يعانون من عدم انتظام وظائف الكبد والكلى ، معقبا : "تسبب مشاكل وإحباط في وظائف كريات الدم الحمراء والبيضاء " .





وأضاف الدكتور طة عبد الحميد ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الاكثار من تناول المضادات الحيوية ، يتسبب في "أنيميا " ، وضعف المناعة ، لأن تسبب خلل في الغدد اللمفاوية ، والتي تساعد في مقاومة الميكروبات والفيروسات.





وحذر استشاري أمراض الصدر ، من تناول أية مضاد حيوي ، دون استشارة طبية ، موضحا أن لكل حالة مرضية نسبة معينة من المضاد الحيوي ، المناسب لها .





وتابع : "الفيروسات ملهاش مضادات حيوية ومش مضادة لكورونا " ، موضحا أن المضادات الحيوية التي تؤخذ في بروتوكول علاج كورونا ، تكون للتخلص من الميكروبات ، التي تضر بأجهزة التنفس .





و في سياق اخر ، قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا فى أعداد الإصابات، ولكن اللجنة العلمية ووزارة الصحة تقوم بمجهود كبير لمواجهة الفيروس المستجد، والسلالات الجديدة التى ظهرت في الفترة الأخيرة.





وأضاف، أن المؤتمر الذى عقد الخميس ليس هدفه الإعلان عن بروتوكولات، ولكنه من أجل توصيل رسالة للمواطنين المصريين لمعرفة دور وزارة الصحة واللجنة العلمية، مشيرا إلى أن اللجنة العلمية يتم تدريب الأطباء على البروتوكولات من خلالها، كما أنه يوجد بها الجزء البحثى والتعاون مع الشركات المصرية لصناعة الدواء.





وأشار إلى أن بروتوكول العلاج المصري، مدرب عليه الأطباء المعاونين والصيادلة ومبنى على بحث علمى مصرى خالص، لافتا إلى أن الأدوية الخاصة بالبروتوكول متوفرة بكميات كبيرة وقبل زيادة الأعداد، وقامت وزيرة الصحة واللجنة العلمية لمكافحة كورونا بإعلان أن شهر ديسمبر ويناير هما شهران الفيروسات التنافسية، وأنه من المتوقع أن تزيد الأعداد، مضيفا أن زيادة الأعداد ليست خاصة بمصر، بل إن وزارة الصحة العالمية أعلنت أمس أن الأسبوع الـ51 لفيروس كورونا هو أسوأ أسبوع على مستوى العالم.





وتابع أن هناك زيادة فى أعداد الإصابات، ولكن الأهم أن تلك الزيادة لم ترهق وزارة الصحة المصرية ولا الأطباء المصريون، حيث أنه يتم عمل إستعدادات واتخاذ إجراءات احترازية، كما أنه تم فتح مستشفيات جديدة بأطباء مدربين.