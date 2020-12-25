قبل طرحها للبيع.. ضبط ٥ طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مجزر بالقاهرة

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٥ طن "دواجن ومصنعات دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة .





وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية "حروق تجميد" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



