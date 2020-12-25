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رياضة

حسين السيد يكشف موقف فرجاني ساسي الأخير من التجديد للزمالك

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:20 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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عبدالله هشام
أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك أن الإدارة بصدد الانتهاء من مستحقات اللاعب التونسي فرجاني ساسي خلال الفترة القليلة المقبلة لحسم ملف التجديد له بعد تأكيد اللاعب رغبته في الاستمرار بين صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.

أضاف حسين السيد أن فرجاني ساسي لاعب محترف ويقدر قيمة الزمالك ويعلم أن إدارة النادي ترغب في المقابل في الإبقاء على اللاعب وكل ما طلبه حاليًا هو الحصول على المستحقات المالية المتأخرة للاتفاق النهائي على عقود التجديد مع القلعة البيضاء.

واستبعد حسين السيد توقيع فرجاني ساسي لأي نادي خلال يناير المقبل قبل 6 أشهر من العقد الحالي للزمالك لأن الجميع يشعر أنه أحد أبناء الزمالك المخلصين في الفترة الحالية ولا يريد الرحيل عن جدران القلعة البيضاء.
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