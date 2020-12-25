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برلمان

المصريين الأحرار ينعي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:36 م
المستشار لاشين إبراهيم،
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
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حسن رضوان

نعي حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بخالص العزاء والمواساه رحيل المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. 

وأعرب الحزب عن بالغ التعازى لكل أفراد العائلة الكريمة، ورجال القضاء في الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم العائلة ومحبيه الصبر والسلوان.

وجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، نعي المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض و رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات 

وقال رئيس مجلس النواب، إن نتقدم بخالص المواساة و التعازي سائلين المولي عز وجل ان يتغمده الله بواسع رحمته و ان يسكنه فسيح جناته و ان يلهم اهله الصبر و السلوان

كما بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس  مجلس الشيوخ برقية عزاء لأسرة المستشار  لاشين ابراهيم رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات  والذي وافته المنية اليوم سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته

كما نعي الفقيد الراحل كل من  المستشار بهاء الدين ابو شقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس. 

ونعي كذلك المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسري المستشار لاشين، داعين الله سبحانه وتعالى أن يدخله فسيح جناته.

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