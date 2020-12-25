وزيرة الصحة تتفقد مستشفى بئر العبد المركزي والعريش العام

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة شمال سيناء، صباح اليوم الجمعه، فى إطار جولتها الميدانية لمتابعة احوال المستشفيات في المحافظة وتقدير احتياجاتها ، وذلك عقب اللقاء الذي تم بمقر الوزارة في القاهرة مطلع الأسبوع الجاري، بحضور ٨ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ممثلين عن نواب محافظة شمال سيناء .





وقامت وزيره الصحه والسكان د/ هاله زايد الي مستشفي بئر العبد النموذجي صباح يوم الجمعه الموافق 25/12/2020 م بحضورالسيد الدكتور/طارق شوكه وكيل وزاره الصحه بشمال سيناء، والسيد الدكتور/تامر حمدي مدير مستشفى بئر العبد النموذجي والسيد النائب/سامي كامل عضو مجلس النواب عن دائرة بئر العبد ، والسيد النائب/سالم العكش ، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء .





كما قامت وزيرة الصحة بتفقد مستشفي العريش العام للوقوف علي احتياجات المستشفي خاصة في مواجهة فيروس كورونا المستجد .





ومن جانبه.. أكد النائب رحمي بكير عضو مجلس النواب عن دائرة العريش ، انه تم عرض شكاوي المواطنين علي وزيرة الصحة ، أثناء اللقاء بشان وجود نقص في الاجهزة وفي المستلزمات الطبية وكذلك الكوادر البشرية ، وقد أمرت وزيرة الصحه بتشكيل لجنه للمرور على المستشفيات ، والتحقيق فى أوجه القصور وعمل تقرير مفصل عن أداء المستشفيات داخل محافظة شمال سيناء .





قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ، اليوم الأربعاء ( يرافقه عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد ،و الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة ، وكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة ، الدكتور رمضان توفيق اسحاق مدير عام الطب الوقائى ، والدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة ، والدكتور أحمد منصور ، مدير مستشفى العريش العام ، بتفقد المبنى الاجتماعى التابع لاستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع لتطعيم المواطنين بلقاح الكورونا حال وصوله الى المحافظة .

وأشار المحافظ الى أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة ، وأن ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والاحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة .

ومن جانبه ..أعلن الدكتور طارق محمد كامل شوكه وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، عن قيام مديرية الصحة بتوفير القوى البشرية من الطواقم الطبية اللازمة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين ومدخلى البيانات والخدمات المعاونة وغيرها مع اعطاء جرعات تدريبية لهم لاكتساب هبرات في التعامل مع المنظومة الجديدة في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد .







