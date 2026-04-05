إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تجارة قناة السويس تطلق مؤتمرها الطلابي الثامن للبحوث حول الذكاء الاصطناعي

الإسماعيلية انجي هيبة

تستعد كلية التجارة جامعة قناة السويس، لتنظيم المؤتمر السنوي الثامن للبحوث الطلابية لعام 2026، تحت عنوان: «استدامة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي بين الرؤية والتطبيق».

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشرا الدكتور أحمد عزمي زكي عميد كلية التجارة، و بإشراف تنفيذي الدكتور محمد إبراهيم أبوالعلا وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبالتنسيق مع الدكتور محمد حسين كرار مدير وحدة الدعم الأكاديمي ورئيس المؤتمر، والدكتورة شيماء خليل محمد رئيس لجنة إعداد المؤتمرات ومقرر المؤتمر.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار حرص الجامعة على دعم الابتكار الطلابي وتعزيز ثقافة البحث العلمي، حيث يشهد الحدث يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026 فعاليات علمية متميزة تتضمن عروضًا طلابية في مجالات الأعمال، إلى جانب معرض للبوسترات العلمية والابتكارات الطلابية، بما يعكس تنوع الأفكار وثراء الطروحات المرتبطة بعالم الأعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما يوفر المؤتمر أجواء أكاديمية متميزة وتجربة ثرية للمشاركين، تتيح لهم التفاعل وتبادل الخبرات، وصولًا إلى ختام مميز يتضمن إعلان الفائزين، فضلًا عن منح شهادة حضور إلكترونية، وذلك بشرط الالتزام بحضور فعاليات المؤتمر كاملة.

وتُقام فعاليات المؤتمر بقاعة 30 يونيو وقاعة مجلس الكلية بالمبنى الإداري بكلية التجارة – جامعة قناة السويس، فيما دعت الكلية الطلاب والمهتمين إلى سرعة التسجيل والمشاركة من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/GGXTjgc44cSqcQXc7⁠

ويُعد المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الطلابية المنتظرة داخل الكلية، بما يمثله من منصة علمية متكاملة تسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمنافسة، ومواكبة متطلبات سوق العمل في ظل التحولات المتسارعة نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

