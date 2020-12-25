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محافظات

فض فرح شعبي ومصادرة 16 شيشة.. تفاصيل

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصية ومنع إقامة سرادق الإفراح أو العزاء بالشوارع لمنع التجمعات وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وأضاف المحافظ انه قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحمله على الكافيتريات والمقاهي وأسفرت عن مصادره  ١٦ شيشه من  ٢ مقهي مخالف بقرية العلاقمة ، كما تم فض فرح شعبي بقرية غزالة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

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وأشار المحافظ الي انه تستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لمتابعة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة

 

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وخاصه الفتيات الراغبات في الحصول على فرصة عمل مناسبة لهن تستطعن من خلالها رفع مستوى معيشتهن وتوفير حياه كريمة لهن ولأسرتهن .

 

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفتح باب التسجيل أمام الفتيات الرغبات في الحصول على وظيفة منسق ميداني بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفرع منيا القمح وذلك من خلال الرابط التالي                                     https://forms.gle/RCKFKVLNTHeM2x8P7.

 

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة ان شروط التقديم للوظيفة تشمل ( القدرة على العمل الميداني- التمتع بشخصية قيادية قوية وابتكارية - القدرة على اقناع الاخرين -العمل بروح الفريق ) , مشيرا إلى أن إمتيازات الوظيفة تشمل ( مرتب ثابت – حوافز- متغير تأمينات اجتماعية – تأمين صحي – فرصه للترقي).

 

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر تنظيم يوم مفتوح للتوظيف لاختيار (25) فتاه ممن تنطبق عليهن شروط الإلتحاق بوظيفة منسق ميداني وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021 بمقر مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفرع منيا القمح وعنوانها  شارع هندسة الري بجوار كوبري البطل.

 

يذكر أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر هي جمعية أهلية غير حكومية مشهره برقم 573 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وتحت مسمي "مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر" وذلك بموجب قانون رقم 84 لعام 2002 تقوم بتقديم خدمات مالية لدعم السيدات محدودات الدخل من خلال تقديم القروض للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، بغرض مكافحة الفقر، وتوفير الخدمات المالية لتلك المشروعات، بما يدعم التنمية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة.

فض فرح شعبي ومصادرة 16 شيشة.. تفاصيل
فض فرح شعبي ومصادرة 16 شيشة.. تفاصيل
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