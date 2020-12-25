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أخبار البلد

أحمد موسى ينعي لاشين إبراهيم: خالص العزاء لقضاة مصر الأجلاء

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:08 م
احمد موسى
احمد موسى
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مصطفى كرم
نعى الإعلامي أحمد موسى، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي توفي اليوم متأثر بإصابته بفيروس كورونا. 

ونشر احمد موسى عبر صفحتة بفيس بوك صورة للراحل وعلق عليها قائلا: "رحم الله المستشار الجليل لاشين ابراهيم  رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات  ... خالص العزاء لقضاة مصر الاجلاء .. رحم الله الفقيد وأسكنه  الفردوس الأعلي والهم اهله الصبر والسلوان".


وأعلنت أسرة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات دفن جثمانه بمقابر العائلة الكائنة بقرية ميت عاصم بمركز بنها بمحافظة القليوبية إثر وفاته اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا منذ 25 يوما حيث كان يتلقي العلاج في مستشفيات القاهرة.

وتوجه أقارب وأبناء الفقيد للمستشفى لإنهاء إجراءات الدفن ومن المقرر تشييع الجنازة فور وصول الجثمان للقرية بمدافن العائلة بمسقط رأسه بقرية ميت عاصم ولم تعلن أسرته عن إقامة عزاء من عدمه.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء القرية لفقدانه داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، مؤكدين أن الراحل قامة وطنية كبيرة ورمز من رموز القضاء فى مصر.

يذكر أن المستشار الراحل كان مقيما بمدينة بنها ولم يظهر خلال أخر مؤتمرين للهيئة قبل 25 يوما في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب إثر إصابته بفيروس كورونا وتم حجزه للعلاج بمستشفى في القاهرة.

وكان للمستشار الراحل سيرة عطرة وتاريخ طويل في السلك القضائي حيث تخرج من كلية الحقوق في العام 1980 ليعمل  بالنيابة العامة واستمر حتى وصل إلى منصب محامي عام بنيابة الأموال العامة لينتقل بعدها للعمل في نيابة النقض.

وفي عام 2010 خرج للإعارة في دولة الكويت ليعود لمصر في العام 2016 ليتقلد منصب  نائب لرئيس محكمة النقض بعدها تم ترشيحه من مجلس القضاء الأعلي ليتولى منصب  رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات.



ومنذ أكتوبر 2017 ترأس الراحل رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات واشرف على الانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2018 ثم التعديلات الدستورية في 2019 ثم انهي رحلته الطويلة بانجاز انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وكان مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات قد اعلن إن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حالته الصحية ساءت قبل 6 أيام وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي الخميس الماضي قبل أن يتوفى اليوم.
أحمد موسى ينعي لاشين إبراهيم: خالص العزاء لقضاة مصر الأجلاء
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