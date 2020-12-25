بمسقط رأس طبيب الغلابة.. البحيرة تعلن إقامة محطة رفع صرف صحي

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة ٤ قيراط ، تبرع من أحد المواطنين بناحية قرية ظهر التمساح التابعة لقرية ارمانيا بمركز إيتاى البارود، الراحل الدكتور محمد مشالي مسقط رأس طبيب الغلابة.

أوضح محافظ البحيرة، أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦ مع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

وأعلن اللواء هشام آمنةمحافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة 700 م٢، تبرع من أحد المواطنين بناحية الاصلاب بمركز شبراخيت.

أوضح محافظ البحيرة، أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦، مشيرًا إلى أن سيتم إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .

ويذكر أن أعلن محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة 640 م٢، تبرع من أحد المواطنين بقرية ابو حامد بناحية بسطرة بزاوية غزال مركز دمنهور.

أوضح محافظ البحيرة، أن هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦، مشيرًا إلى أن سيتم إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة والحفاظ على الارض الزراعية المحصورة بين الموقع والكتلة السكنية.

كما أعلن محافظ البحيرة، عن موافقة المنهدس السيد القصير -وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة 600 م٢، تبرع من أحد المواطنين بناحية قرية يعقوب بمركز شبراخيت

وأوضح محافظ البحيرة، أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦، مشيرًا إلى أنه مع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة.

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