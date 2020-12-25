ألسن عين شمس تكرم فريق الكورال

نظم قطاع شئون التعليم والطلاب ورعاية الشباب، بالتعاون مع لجنة العلاقات الثقافية التابعة لقطاع الدراسات العليا و البحوث، بكلية الألسن جامعة عين شمس، إحتفالية لتكريم فريق الكورال الحاصل على المركز الثانى على مستوى الجامعة.
وخلال كلمتها أكدت دكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أن الأنشطة المختلفة تساهم في بناء شخصية الطلاب، و تعد ركنًا أساسيًا بجانب المواد التعليمية داخل الجامعة لصقل مهارات الطلاب و اكتشاف مواهبهم مبكرًا، وشددت على أن الجامعة تعمل وفق خطة إستراتيجية تستهدف تنمية العنصر البشري واستثماره قبل التخرج من خلال دعمها الكامل لطلابها في مختلف الأنشطة، مشيدة بمستوى فريق كورال الكلية الذي قدم عرضًا متميزًا.
وحصل فريق كورال ألسن على المركز الثاني على مستوى جامعة عين شمس، بقيادة المايسترو الطالبة مريم محمد، التي حصلت على جائزة أفضل قيادة وتدريب، وفي الغناء الفردي، حصل كل من الطالبة هند خالد والطالبة مريم محمود على المركز الثالث.