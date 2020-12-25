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برلمان

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:08 م
تهنئة الاقباط الكاثوليك
تهنئة الاقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح

قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة للانبا ابراهيم اسحق بطريرك الاقباط الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي.

وقامت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ نائبة عن رئيس المجلس بزيارة لمقر بطريركية الأقباط الكاثوليك نقلت خلالها تمنيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  و المستشار بهاء الدين ابو شقة وكيل المجلس و المستشار محمود اسماعيل عتمان الامين العام للمجلس و اعضاء مجلس الشيوخ لقداسته بعام ميلادي يحمل الأمن و الاستقرار للجميع.

مشيرة إلى ما يمثله هذا العيد من معاني الحب و السلام و اللحمة الوطنية بين جميع المصريين على اختلاف انتماءاتهم الدينية مشيدة بما تبديه القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي من حرص على مشاركة أبناء الشعب المصري الواحد في جهود رفعة و رقي البلاد، كما تمنت أن يزيح الله الغمة و البلاء عن مصر و العالم أجمع مشددة على ضرورة أن يلتزم الجميع بما تشير إليه الدولة من إجراءات احترازية لتخفيف آثار الوباء بقدر الإمكان. 

من جهته أكد قداسة البابا  سعادته البالغة بتهنئة مجلس الشيوخ متمنيًا لرئيس و اعضاء المجلس أياما سعيدة مباركة موضحًا الدور الكبير المنتظر من المجلس أن يسهم به في المنظومة التشريعية المصرية مؤكدا وقوف جميع المصريين خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر اللقاء المستشار دكتور جميل حليم عضو مجلس الشيوخ.
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