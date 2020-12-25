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أخبار البلد

"الأعلى للإعلام" ناعيا لاشين إبراهيم: عمل بجد حتى آخر أيام حياته

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:19 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والذي وافته المنية صباح اليوم ، وظل حتى آخر أيام عمره يعمل بجد وإخلاص في خدمة بلاده، وكان وطنيًا شريفًا واستطاع أن يعبر مع زملائه فى إنجاز الاستحقاقات الدستورية بانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب باحترافية عالية.

وتقدم المجلس لعائلته الكريمة بخالص العزاء، راجيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وتوفى المستشار لاشين ابراهيم صباح اليوم متأثرا باصابته بفيروس كورونا.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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