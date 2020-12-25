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رياضة

تلقى عرضا فرنسيا للاحتراف.. مصطفى محمد يغيب عن مران الزمالك

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:08 م
مصكفى محمد
مصكفى محمد
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ملك موسي
غاب اللاعب مصطفى محمد عن مران فريق الزمالك اليوم،  في ظل تمسكه بخوض تجربة الاحتراف الخارجي في الفترة المقبلة بعد تلقيه عرضا فرنسيا للاحتراف.

ويسعى مسؤولو نادي الزمالك لإقناع اللاعب مصطفي محمد بالاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم لحين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية على أمل وصول عروض أفضل له

الجدير بالذكر أن حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك أكد أن الإدارة بصدد الانتهاء من مستحقات اللاعب التونسي فرجاني ساسي خلال الفترة القليلة المقبلة لحسم ملف التجديد له بعد تأكيد اللاعب رغبته في الاستمرار بين صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.


أضاف حسين السيد أن فرجاني ساسي لاعب محترف ويقدر قيمة الزمالك ويعلم أن إدارة النادي ترغب في المقابل في الإبقاء على اللاعب وكل ما طلبه حاليًا هو الحصول على المستحقات المالية المتأخرة للاتفاق النهائي على عقود التجديد مع القلعة البيضاء.


واستبعد حسين السيد توقيع فرجاني ساسي لأي نادي خلال يناير المقبل قبل 6 أشهر من العقد الحالي للزمالك لأن الجميع يشعر أنه أحد أبناء الزمالك المخلصين في الفترة الحالية ولا يريد الرحيل عن جدران القلعة البيضاء.
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