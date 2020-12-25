الشيخ سعد الفقي يكتب: أوروبا هي من أهدرت كل القيم

أوروبا لا يعنيها حقوق إنسان في مصر ولا في غيرها .. علي أيديهم أهدرت كل الحقوق هم من قتلوا الأبرياء وحرضوا علي هدم الدول المستقرة.. أوروبا لم تتحرك عندما أهدرت حقوق الإنسان في أبو غريب بالعراق ولم تنتفص عندما مثلوا بأجساد الأحياء الأموات في جوانتانامو..





لا لتخرصات الاتحاد الأوروبي ..ولا لأكاذيب الجمعيات المشبوهة التي تحمل أسماء ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان .. مصر باقية رغم أنف الخونة والعملاء ومن في قلوبهم مرض..فلينتفض الإعلام بقنواته وصحفه ومواقعه قولوا لهؤلاء الكذبة مصر هي من راعت كل الحقوق وهي من رسخت لكل القوانين قبل نشأتها ..





مصر دولة كبيرة وعصية علي الابتزاز لا تخضع ولا تركع إلا لله ..قولوا لهم ولكل الأصوات الكاذبة في الغرب أنكم من أهدرتم حقوق الإنسان أنتم دون غيركم من قتل الناس علي الهوية ..





هدمتم الدول وعلي أيديكم وبمباركة منكم تم استباحة خيرات البلاد والعباد .لا علاقة لكم بالحريات أنتم من أهدرتموها وقوضتوها في كل البلاد في العراق وفي أفغانستان وفي سوريا وفي ليبيا وفي الصومال وغيرها.





الممول الرئيسي لجماعات الإرهاب في كل بقاع الدنيا أنتم وحدكم من صنعتم لهم الهالة وأنتم من روجتم لبضاعتهم الراكدة والفاشلة ..لا تحدثونا عن الحريات في فرنسا تم قتل الرهائن والخاطفين لا فرق عندكم بين هذا وذاك هذه سياستهم وهذا نهجهم ومن قال بغير ذلك ففي قلبه مرض ..

وياكل الإعلاميين في بلادنا من اليوم فصاعدا كلنا جنود كل في موقعه للرد والزود وتفنيد كل الأكاذيب كفانا هراءً كفانا تكاسلًا لم يعد هناك وقت لإمساك العصا من الوسط.





نحن جميعا في مركب واحد وأهم من يظن أنه في مأمن ..

لا بد من العبور إلى الأمام وتخطي الصعاب ..