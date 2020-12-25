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محافظات

رفع 1767 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة في كفر الشيخ

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:12 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمود زيدان
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، اليوم الجمعة، 1767 طنًا بـ 13مركز ومدينة،  منهم بـ " كفرالشيخ 350 طنًا، وبرج البرلس 30 طنًا، وبسيدي سالم 140 طنًا، وبسيدي غازي 35 طنًا، و ببلطيم 80 طنًا، وبالرياض 67 طنًا، و بالحامول 150 طنًا، وبمصيف بلطيم 30 طنًا، وبقلين 110 طنًا، وببيلا 160 طنًا، و بدسوق 320 طنًا، وبفوه 160 طنًا، وبمطوبس 110 أطنان "، بإجمالي 1767 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

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وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية.

 وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى متابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

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