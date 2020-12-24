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محافظات

بـ 499 مليون جنيه.. كفر الشيخ تتلقى 110 آلاف و134 طلب تصالح في مخالفات البناء

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 09:49 م
كفر الشيخ تتلقى 110
كفر الشيخ تتلقى 110 آلاف و134 طلب تصالح في مخالفات البناء
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محمود زيدان
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح لنهاية العام الحالي 2020م، منح الفرصة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيها ، وتخفيض 40% جديدة بمدن كفر الشيخ .

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى إقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية التسع بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، حفاظا على صحته ، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ 25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة بلغ 110 آلاف و134 طلب تصالح، بقيمة 499 مليونًا و752 ألف جنيه، مؤكدًا أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.
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