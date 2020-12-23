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محافظات

محافظ كفر الشيخ: كارت الفلاح الذكي أحد نتائج منظومة التحول الرقمي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:46 م
صدى البلد
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محمود زيدان

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن منظومة كارت الفلاح الذكي الخاص بحصر وميكنة الحيازات الزراعية إحدى نتائج منظومة التحول الرقمي التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وتسعى إلى تطبيقها في كل المجالات ومنها المجال الزراعي تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة.


وأوضح نور الدين، أن منظومة كارت الفلاح تأتي في صالح المزارعين وهدفها القضاء على الفساد والوصول بالدعم إلى مستحقيه من المزارعين حسب المساحات المنزرعة فعليا.


وأضاف الدكتور ناجح غربية، أن الهدف من صدور الكارت وتشغيل المنظومة الإلكترونية تتضمن، "توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضي الزراعية، وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، يسمح للحكومة بتدقيق الزمام وعدم التعدي على الأراضي الزراعية، يساعد في تحديد دقيق للمساحات والمحاصيل المزروعة وأنواعها.


وتابع، ويساهم الكارت في صرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضي الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة، وصرف الوقود اللازم لزراعة الأراضي الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الالكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، بالإضافة إلى صرف الدعم العيني من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة ووقف التلاعب بكميات الأسمدة .


وأشار غربية، إلى أنه تم إنهاء التسجيل التام لجميع الحائزين، والانتهاء من تصحيح أسماء الأحواض والمساحات وتجهيز الأحواض المتاح دمجها طبقا للبيانات المسجلة بسجلات الجمعيات الزراعية.


جدير بالذكر أن إجراءات استخراج الكارت الذكى تشمل " الذهاب إلى الجمعية الزراعية التابع لها الحيازة الزراعية، وسحب استمارة الحيازة الإلكترونية بالمجان، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالفلاح، وإحضار صورة للحائز، تشمل كافة المعلومات التي يحوزها سواء أراضٍ أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيواني أو مصانع أعلاف، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، كذا عند استلام الكارت يجب التأكد من سلامة المظروف، ووجود الرقم القومي، والتعريف الشخصي، لا يتم استخدام بطاقة " كارت الفلاح" إلا صاحبها فقط، بالإضافة إلى 7 جنيهًات تكلفة استخراج الكارت، الحصول على الكارت من خلال فروع البنك الزراعي المصري.

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