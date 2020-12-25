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رياضة

أسطورة ليفربول يكشف سر انقلاب محمد صلاح

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:40 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
كشف جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول، سر تصريحات محمد صلاح لاعب الريدز الغاضبة بشأن وضعه  في الفريق.

وقال جيمي كاراجر في مقاله بصحيفة " ديلي تلجراف" البريطانية:" تصريحات محمد صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول جاءت في وقت غريب، لكن أعتقد أن هدف صلاح من تلك التصريحات هو الضغط على إدارة ليفربول لتجديد عقده براتب أعلى".

وأضاف كاراجر:"  أعتقد أن ليفربول وريال مدريد ليسوا قادرين على تحمل تكاليف التعاقد مع محمد صلاح".

وأشار:" فكرة خطف أندية الدوري الإسباني لاعبي ليفربول كان سيقلق إدارة الريدز قبل  5 سنوات، وليس في الوقت الحالي".

وأثار النجم المصري محمد صلاح  الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مستقبله مع الريدز.

وقال محمد صلاح في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية" ردا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟ لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".

وأبدى الملك المصري احباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.




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