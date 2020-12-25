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رياضة

يجمع بين الموهبة والسعادة.. محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي 2020

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:11 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ضمن تشكيلة صحيفة  " ميرور" البريطانية، للدوري الإنجليزي عام 2020.

وتغزلت الصحيفة البريطانية في محمد صلاح، حيث قالت أنه نادرا ما يوجد لاعب كرة قدم يجمع بين الموهبة والسعادة في نفس الوقت

وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح يلعب بابتسامة طوال الوقت، كما أنه أفضل لاعب على الإطلاق جاء من خارج الدوري الإنجليزي لإثبات نفسه".

وجاءت تشكيلة ميرور المثالية للدوري الإنجليزي عن عام 2020 كالتالي:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

خط الوسط : ريس جيمس - كونر كوادي -  فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: جاك جريليش - برونو فرنانديز - كيفين دي بروينز

خط الهجوم: محمد صلاح  - جيمي فاردي - هيونج سون.




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