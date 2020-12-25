يجمع بين الموهبة والسعادة.. محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي 2020





وتغزلت الصحيفة البريطانية في محمد صلاح، حيث قالت أنه نادرا ما يوجد لاعب كرة قدم يجمع بين الموهبة والسعادة في نفس الوقت





وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح يلعب بابتسامة طوال الوقت، كما أنه أفضل لاعب على الإطلاق جاء من خارج الدوري الإنجليزي لإثبات نفسه".







وجاءت تشكيلة ميرور المثالية للدوري الإنجليزي عن عام 2020 كالتالي:





حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز





خط الوسط : ريس جيمس - كونر كوادي - فان دايك - روبرتسون.





خط الوسط: جاك جريليش - برونو فرنانديز - كيفين دي بروينز





خط الهجوم: محمد صلاح - جيمي فاردي - هيونج سون.











تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ضمن تشكيلة صحيفة " ميرور" البريطانية، للدوري الإنجليزي عام 2020.