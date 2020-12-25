ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يفضل الانتقال لهذه الأندية.. محمد صلاح يتخذ أولى خطوات الرحيل عن ليفربول

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
بدأ رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في تنفيذ خطة رحيل " مو" عن الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع " كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن وكيل محمد صلاح يعمل حاليا، لنقل النجم المصري خارج قلعة أنفيلد، في الصيف المقبل.

وأضاف الموقع، أن محمد صلاح يفضل الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد خلال الفترة القادمة.

وأثار النجم المصري محمد صلاح  الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مستقبله مع الريدز.

وقال محمد صلاح في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية" ردا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟ لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".

وأبدى الملك المصري احباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتييلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما أشار موقع "defensa central" الإسباني، إلى أن إدارة ريال مدريد بدأت المفاوضات مع ممثلي محمد صلاح، لضم النجم المصري إلى قلعة الملكي.

وأضاف الموقع أن رغبة محمد صلاح هي الانتقال إلى ريال مدريد حال رحيله عن ليفربول.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا، ويحل كليفرت لوين، مهاجم إيفرتون، في المركز الثاني بـ11 هدفا، وكذلك الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام، صاحب الـ11 هدفا أيضا.

‎ويأمل صلاح في تحقيق جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته، بعد أن سبق ونجح في تحقيقها موسمي 2017-2018 و2018 - 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يتحرك لضم محمد صلاح.. والفرعون يحسم رغبته

صحفي إنجليزي يكشف حقيقة اقتراب محمد صلاح من ريال مدريد

خاص| محاور صلاح يفجر قنبلة مدوية بشأن مستقبله مع ليفربول.. فيديو

ذا صن: كلوب يتمسك بـ محمد صلاح ولا نية لبيع اللاعب

أسطورة مانشستر يونايتد: محمد صلاح لاعب بارد.. وبرشلونة وريال مدريد يرغبان في ضمه لهذا السبب

رحيل محمد صلاح وميسي.. 4 مفاجآت مدوية في عالم كرة القدم خلال 2021

ترشيحاتنا

تطورات الحالة الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا

الخطر يقترب .. انتشار سلالة جديدة من كورونا في دولة افريقية بأعداد كبيرة

في ذكرى ميلاد سامي سرحان .. حكم عليه بالسجن المؤبد .. تفاصيل

إيهاب الكومي يطالب بالتحقيق في تصريحات رضا عبد العال حول نادي طنطا.. فيديو

حكم ترك صلاة الجمعة بسبب العمل .. لا إثم عليك في هذه الحالة

خاص.. الصحة تعلن أسماء وعناوين مستشفيات عزل كورونا بالموجة الثانية

Advertisements

إيهاب الكومي يطالب بالتحقيق في تصريحات رضا عبد العال حول نادي طنطا.. فيديو

يفضل الانتقال لهذه الأندية.. محمد صلاح يتخذ أولى خطوات الرحيل عن ليفربول

أخبار الرياضة .. إصابة أحمد مرتضى منصور في عينه .. قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي

بعد إلغاء كأس العالم للشباب والناشئين.. صحفي بـ سكاي سبورتس يكشف مصير مونديال الأندية

موعد مباريات اليوم الجمعة 25-12-2020 والقنوات الناقلة

علي غزال: لم أتعرض للتنمر في الخارج لكني واجهته في مصر

بصورة مع والده ... نجل فاروق جعفر يحتفل بعيد ميلاد ابنه .. شاهد

مش عاوز يستنى لبعد الأولمبياد حتى.. أحمد عيد عبد الملك يكشف موقف مصطفى محمد من الاحتراف

اليوم.. الأهلي يواجه سبورتنج في نصف نهائي دوري مرتبط رجال السلة

دبي تهدي كريستيانو رونالدو رقم سيارة مميز.. فيديو

صلاح رابعا.. صحفي بـ ليفربول إيكو يختار لـ صدى البلد أفضل 5 لاعبين في العالم 2020

الخطيب يغادر إلى الإمارات غدًا لتسلم جائزة الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. شاهد فساتين عرضت غادة عادل للانتقاد

بعد حرق شنب النجعاوى.. JEEP الصعايدة تقود أمشير لقضاء 30 يوم في السجن | صور

بحث جديد.. نوع شهير من الخضروات مفيد لمرضى الضغط