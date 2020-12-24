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رياضة

بملابس بابا نويل.. محمد صلاح يحتفل مع زوجته وطفلتيه بالكريسماس

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:42 م
محمد صلاح وأسرته
محمد صلاح وأسرته
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مصطفى كرم
احتفل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بالكريسماس مع أسرته داخل منزله بإنجلترا.


ونشر محمد صلاح مجموعة من الصور له مع زوجته وطفلتيه مكة وكيان وهم يحتفلون بالكريسماس بارتداء ملابس بابا نويل وخلفهم أشجار الكريسماس.


كان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تحدث عن  مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع الريدز، خلال الفترة المقبلة.


وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الأيام الماضية، إلى إمكانية رحيل محمد صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد، بسبب عدم رضاه عن وضعه في الريدز.


وقال يورجن كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة وست بروميتش بالدوري الإنجليزي:"  محمد صلاح في مزاج جيد، لو كانت الكاميرات موجودة في التدريبات لرأيتموه يضحك كثيرا".


وحول أنباء رحيل صلاح، قال كلوب:" وسائل الإعلام دائما ما تحاول استغلال أي فرصة  للحديث عن محمد صلاح، سواء بحديثه قبل مواجهة كريستال بالاس أو جلوسه على مقاعد البدلاء، لكن أؤكد أنه لا يوجد أي خلافات داخل الفريق".


وأثار النجم المصري محمد صلاح  الجدل خلال الأيام الماضية بشأن مستقبله مع الريدز.


وقال محمد صلاح في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية" ردا على سؤال بشأن "الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد؟: لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، لكن مستقبلي في يد ليفربول، أرغب في حصد الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتحطيم جميع الأرقام القياسية في ليفربول".




وأبدى الملك المصري احباطه من مدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب عدم منحه شارة القيادة أمام ميتيلاند الدنماركي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.


كما أشار موقع "defensa central" الإسباني، إلى أن إدارة ريال مدريد بدأت المفاوضات مع ممثلي محمد صلاح، لضم النجم المصري إلى قلعة الملكي.


وأضاف الموقع أن رغبة محمد صلاح هي الانتقال إلى ريال مدريد حال رحيله عن ليفربول.

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