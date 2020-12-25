مدحت شلبي يهاجم محمد أبوتريكة بسبب محمد صلاح

أكد الإعلامي مدحت شلبي أن محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق أساء إلى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد حديثه عن "أسرار" تخص الفرعون المصري على الهواء.
واستنكر شلبي خلال حديثه على "أون تايم سبورت" ما قاله أبو تريكة بسبب إعلان أسرار محمد صلاح على الهواء، خاصة أن الفرعون يثق فيه كثيرا.
وتابع : "لماذا كل هذه الإيحاءات يا أبو تريكة خاصة أن صلاح سعيد للغاية في ليفربول ويتقاضى راتبا مميزا ويقدم مستوى جيدا للغاية، ولا أحد يستطيع أن ينكر فضل ليفربول على صلاح، وبهذه التصريحات جعلت العالم كله يتحدث عن صلاح".
نشرت صحيفة الجارديان البريطانية عن عدد الأصوات التي حصل عليها الفرعون المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي والتي استطاع من خلالها التحليق بقائمة أفضل 10 لاعبين في العالم.
وحصد محمد صلاح على 226 صوتا حصل من خلالها على 6452 نقطة بفارق 200 عن البرازيلي نيمار، حيث جاء محمد صلاح ثامنا في الترتيب.
يذكر أن شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، اختارت مؤخرا، النجم محمد صلاح لاعب نادى ليفربول كأفضل لاعب في أول 14 جولة، من مسابقة الدوري الانجليزي "بريميرليج".
وذكرت شبكة "سكاي" سبورتس، أن محمد صلاح احتل صدارة قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما حل ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ثانيا، وروبرتو فيرمينو لاعب ليفربول ثالثا.