مدحت شلبي يهاجم محمد أبوتريكة بسبب محمد صلاح

أكد الإعلامي مدحت شلبي أن محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق أساء إلى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد حديثه عن "أسرار" تخص الفرعون المصري على الهواء.





واستنكر شلبي خلال حديثه على "أون تايم سبورت" ما قاله أبو تريكة بسبب إعلان أسرار محمد صلاح على الهواء، خاصة أن الفرعون يثق فيه كثيرا.

وتابع : "لماذا كل هذه الإيحاءات يا أبو تريكة خاصة أن صلاح سعيد للغاية في ليفربول ويتقاضى راتبا مميزا ويقدم مستوى جيدا للغاية، ولا أحد يستطيع أن ينكر فضل ليفربول على صلاح، وبهذه التصريحات جعلت العالم كله يتحدث عن صلاح".



