صدمة لـ ريال مدريد.. غياب نجم الفريق لـ 3 أشهر بسبب الإصابة





ونشر نادي ريال مدريد بيانًا أكد فيه إصابة رودريجو بإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين للفخذ اليمنى، وذلك في مباراة الفريق الماضية أمام غرناطة في الليجا.





وكان رودريجو قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الماضية أمام غرناطة في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإسباني.





وبحسب التقارير الصحفية، فإن إصابة رودريجو ستبعده عن الفريق لمدة 3 أشهر، ما يمثل صدمة للفريق المدريدي.





يذكر أن نادي ريال مدريد يتقاسم صدارة ترتيب الليجا برصيد 32 نقطة مع جاره أتلتيكو مدريد.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن إصابة لاعبه البرازيلي رودريجو جويس جناح الفريق في العضلة ذات الرأسين في الفخذ اليمنى.