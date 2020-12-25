ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صدمة لـ ريال مدريد.. غياب نجم الفريق لـ 3 أشهر بسبب الإصابة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:47 م
رودريجو
رودريجو
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن إصابة لاعبه البرازيلي رودريجو جويس جناح الفريق في العضلة ذات الرأسين في الفخذ اليمنى.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا أكد فيه إصابة رودريجو بإصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين للفخذ اليمنى، وذلك في مباراة الفريق الماضية أمام غرناطة في الليجا.

وكان رودريجو قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الماضية أمام غرناطة في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن إصابة رودريجو ستبعده عن الفريق لمدة 3 أشهر، ما يمثل صدمة للفريق المدريدي.

يذكر أن نادي ريال مدريد يتقاسم صدارة ترتيب الليجا برصيد 32 نقطة مع جاره أتلتيكو مدريد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المصائب تطارد البلوجرانا.. برشلونة يعلن غياب كوتينيو للإصابة

بعد غياب راموس.. فاران يثير الرعب في صفوف ريال مدريد

غيابات بالجملة عن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني.. ريال مدريد ضيفا ثقيلا على فياريال.. اليوم

تعديلات بالجملة.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال بالدوري الإسباني

شاهد.. ريال مدريد يتعادل مع فياريال بهدف لمثله في الليجا

ترشيحاتنا

الحكومة تنفي نشر لافتات الخطر يقترب.. وتأمر بإزالتها فورا من الشوارع

تعافي 207 حالات.. الصحة السعودية تعلن أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا

بعد إلغاء كأس العالم للشباب والناشئين.. صحفي بـ سكاي سبورتس يكشف مصير مونديال الأندية

ميلانيا مزورة.. ترامب وزوجته يثيران الجدل أثناء مغادرة البيت الأبيض

حكم تحية المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر

في عيد ميلادها .. شاهد فساتين عرضت غادة عادل للانتقاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام