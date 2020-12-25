محافظ البحيرة: عمارة المساجد تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة

أدى اللواء هشام عبد الغني آمنة محافظ البحيرة، و محمد أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية صلاة الجمعة اليوم بمسجد عزبة صبري بالدلنجات محافظة البحيرة ، وألقى أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة خطبة الجمعة بعنوان: ” الركن الخامس من أركان الإيمان … الإيمان باليوم الآخر وأثره في السلوك ” .





وأشاد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بموضوع الخطبة مؤكدًا أن ما نشهده في مجال عمارة المساجد يعد نقلة نوعية غير مسبوقة تقدر لوزارة الأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد وعمارتها، موجهًا الشكر إلى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته واهتمامه ببيوت الله والتوعية بنظافة المساجد ، مشيدًا بالتزام أبناء محافظة البحيرة بالإجراءات والضوابط الاحترازية.





قال الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، إن المؤمن يعمر الدنيا ولا يخربها، فديننا هو فن صناعة الحياة لا تخريبها.





وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مدينة العلمين، بمحافظة مطروح، أن الله تعالى يقول "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ" منوها ان من يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يمكن أن يخون وطنه لأن خيانة الأوطان هي خيانة للأديان.





وأشار إلى أن المؤمن لا يخون ولا يكذب ولا يرتشي، لأنه يعلم أنه واقف بين يد الله عزوجل في يوم من الأيام، ويعلم أن ما يفعله في الدنيا هو الذي سيحاسبه الله عليه يوم القيامة.





وأكد أن مصر بلد الإيمان والإسلام وستظل ومن يزايدون عليها لا يفهمون معنى الدين أو الوطن.



