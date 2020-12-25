ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

1616 إصابة و30 وفاة .. الأردن تكشف حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:10 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل (1616) حالة إصابة بفيروس خلال الربع والعشرين ساعة الماضية، حيث  توزعت مابين (627) في محافظة إربد، منها (79) في الرمثا و (477) و( 138) في الزرقاء في محافظة العاصمة عمان و (146) في محافظة المفرق، و (75) في محافظة جرش و (41) في محافظة اللقاء و (33) في محافظة الكرك و (29) في محافظة الطفلة و (23) في محافظة معان، منها (8) في البترا. 0 (17) في محافظة مأدبا و (6) في محافظة عجلون و(4) في محافظة العقبة. 

أوضحت الصحة الأردنية أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن ارتفع إلى (285,306) حالات. 

وذكرت الصحة الأردنية في بيان لها اليوم أن عدد الحالات النشطة حاليا (25,283) حالة.

كما  سجلت الصحة الاردنية  (30) حالة وفاة،  ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد  إلى  (3711) حالة.

فيما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات (102) حالة، حيث غادرت (100) حالة.

وبينت الصحة الاردنية ان إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ (915) حالة ، لافتة الي ان إجمالي عدد أسرة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة والمشتبهة ليوم أمس بلغت (769) بنسبة إشغال
(%18)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة والمشتبهة ليوم
أمس (282) بنسبة إشغال (31%).

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة والمشتبهة ليوم أمس (139) بنسبة إشغال (16%). 

وأفادت الوزارة الاردنية بأنه بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1816) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (256,312) حالة. 

كما تم إجراء (16,827) فحص مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,057,169) فحصة، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم إلى قرابة (9.6%) وفق البيان الأردني. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأردن يسجل أكثر من ألفي إصابة جديدة بـ كورونا

أعلى حصيلة وفيات يومية.. الأردن يسجل 45 وفاة و1968 إصابة بكورونا

56 وفاة و3108 إصابات.. الأردن تعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

الأردن يسجل 68 وفاة و3598 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

بعد انخفاض أعداد الإصابات.. الأردن: لا تقليص لـ الحظر الجزئي

خلال يوم.. الأردن يسجل 4187 إصابة و51 حالة وفاة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بفستان أنيق .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

مفيش كلام.. أول تعليق من يسرا بعد إصابتها بـ كورونا

تلقى عرضا فرنسيا للاحتراف.. مصطفى محمد يغيب عن مران الزمالك

انفجار ضخم يهز مدينة ناشفيل الأمريكية.. فيديو

تصل لـ 475 جنيها.. تطبيق زيادة رواتب المعلمين خلال أسبوع

بإطلالة شتوية.. ياسمين صبري تتألق على البحر في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

قد تحصل على مناعة دائمة ضد كورونا في هذه الحالة.. تفاصيل

ظل في غيبوبة 6 أسابيع.. مصاب بـ كورونا يكتشف تغيرًا مفاجئًا بعد إفاقته