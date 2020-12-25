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مرأة

بفستان أنيق .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:17 م
بوسي
بوسي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة بوسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تبرز جمالها واناقتها على المسرح احتفالا بالكريسماس.

وتألقت بها بوسي، بفستان طويل وجذاب باللون الأسود من القطيفة، ووضعت حزام على الخصر باللون الفضي ليبرز عن جمالها ورشاقتها، وانتعلت حذاء شفاف بكعب عالي لأكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذى يتناسب مع ظهورها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف اناقتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط انيق وجذاب لإطلالتها.
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