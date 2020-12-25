آية سليم تتحدث لـ صدى البلد عن شخصيتها في فيلم ريما

قالت الفنانة الشابة آية سليم، إن فيلم «ريما» هو أول تجربة سينمائية لها بعد عدد من التجارب الدرامية لها، مؤكدة أنها متحمسة لرؤية نفسها على الشاشة الكبيرة «السينما» واجتياز رهبتها.





وحول دورها في الفيلم، قالت آية سليم -في لقاء خاص بكاميرا صدى البلد- إنه دور جديد عليها، وكانت متحمسة له، لافتة إلى أن الدور أخذ وقتًا مجهودًا كبيرًا منها، وأنها وفريق عمل الفيلم حريصون على مشاهدة العرض الأول له بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في عرض الفيلم، وأكدت على التزامهم بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في العرض الخاص للفيلم.





وحول أعمالها الفنية الجديدة، قالت آية سليم، إنها انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم «30 مارس» للفنانة دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي والمخرج أحمد خالد موسى، مشيرة إلى أنه تقرأ عدة سيناريوهات للاستقرار على إحداها في الموسم الرمضاني المُقبل.







