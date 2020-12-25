عمل متعمد .. البيت الأبيض: ترامب على علم بتفاصيل انفجار ناشفيل

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، تلقى إحاطة بشأن انفجار مدينة ناشفيل ، بولاية تينيسي الأمريكية.





وذكر جود ديري ، نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض البيت الأبيض ، أن ترامب سيواصل تلقي تحديات منتظمة عن تطورات انفجار ناشفيل الذي ألحق أضرارا واسعة ، بعدد كبير من المباني ، وأسفر عن وقوع إصابات، موضحا أنه يصلي من أجل المصابين.





من جهته، قال المتحدث باسم شرطة مترو ناشفيل "دون آرون"، إن الانفجار الذي وقع وسط مدينة صباح اليوم ، كان "عمل متعمد".





وأضاف أن ضابط كان يستجيب لبلاغ حول سيارة مشبوهة في المكان، بينما وقع الانفجار الضخم مسببا دمارا واسعا.



