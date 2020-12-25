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رياضة

الاتحاد السكندري يواجه الأهلي في نهائي دوري المرتبط

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:55 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
اكتملت أطراف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة رجال المقرر انطلاقه يوم الأحد القادم بعد انتهاء مباريات نصف نهائي المسابقة مساء اليوم الجمعة.

ونجح كل من ناديي الاتحاد السكندري والنادي الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري المرتبط بعد تخطي كل من سموحة وسبورتنج على الترتيب مساء الجمعة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتقام نهائي دوري المرتبط رجال ذهابًا يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر وإيابًا يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتمكن فريق مرتبط الاتحاد السكندري من الفوز على نظيره بنادي سموحة في إياب نصف نهائي دوري المرتبط ظهر اليوم الجمعة بنتيجة 71/61 ليحسم تأهل فريقه إلى دور النهائي بدون انتظار نتيجة مباراة الرجال، بعد أن حقق فريق الاتحاد على مستوى المرتبط والكبار في مباراة الذهاب بنتيجة 77-64.

 أما النادي الأهلي فقد تمكن فريق المرتبط من الفوز على نظيره بسبورتنج مساء اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بنتيجة 76/75 ليحسم فريق المرتبط تأهل الأهلي للدور النهائي بدون انتظار نتيجة مباراة الرجال، بعد أن حقق فريق الاهلي في دور الذهاب على مستوى المرتبط الفوز بنتيجة 68-59 وعلى مستوى الرجال بنتيجة 84-65.
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