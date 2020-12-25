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منوعات

أستاذ الأمراض المعدية: نترقب ظهور سلالات جديدة لكورونا.. واللقاح سيكون فعالا في هذه الحالة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قال الدكتور عز العرب أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن فيروس كورونا فيروس من فئة rna التابعة للأنفلونزا الموسمية، القابلة للتحويل بشكل مستمر لذا يظهر فيروس كورونا بالعديد من السلالات.


وأوضح  الدكتور عز العرب في حديثه لموقع "صدى البلد"، أن هناك 7 سلالات من فيروس كورونا كان آخرها السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا مؤخرا، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد سلالات أخرى من الفيروس، وذلك لأنه لديه قدرة على التغيير باستمرار.


وأشار أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إلى أن سلالة كورونا تحمل حوالي 23 تحورا، ولكن تلك التحورات لا تغير من الحمض النووي للفيروس، ولا تشكل تغييرا كبيرا به.


وأفاد الدكتور عز العرب، بأن لقاح فيروس كورونا أثبت فعاليته بشكل كبير على عدد من السلالات المختلفة للفيروس، وأنه من المحتل أن لا يتأثر اللقاح بتحورات الفيروس وسيكون فعال تجاهها، لافتا إلى أن هذا الأمر لن يتضح إلا بعد 3 أشهر من تناول اللقاح لرؤية مدى فعاليته نحو الفيروس وتحوراته.


وأوضح أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن السلالة الجديدة لكورونا أكثر انتشارا عن السلالات السابقة، وهذا الأمر يزيد من الضغط على المستشفيات ووحدات العناية المركزة وهذا هو الخطر الذي يشكله سلالة فيروس كورونا الجديد.

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