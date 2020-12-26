تبدأ من 415 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات RENEGADE 2020 عملاقة JEEP الصغيرة | صور

اشتهرت شركة JEEP العريقة على مدار تاريخها الطويل، بالإصدارات الخاصة بالطرق الوعرة، والنماذج التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، ومن بين هذه الاصدارات العملاقة الصغيرة JEEP RENEGADE موديل 2020.





تأتي JEEP RENEGADE بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





بينما زادت قوة الأحصنة للفئة الأعلى تجهيزًا إلى قوة 170 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6 لترات، وذلك عندما تسير لمسافات تقدر بـ100 كم.





تمتعت JEEP RENEGADE بالعديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام مساعدة صعود الشواهق HAC، و برنامج التوازن الإلكتروني ESP.





حصلت السيارة على عجلات رياضية بلغ قياسها 18 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية تتخذ شكل النجمة صاحبة الـ 5 اضلاع، بالاضافة إلى مرايات جانبية مزودة بإشارات ضوئية، وفتحة سقف كهربائية، بالاضافة إلى مقود حركة مزود بأنظمة التحكم المختلفة، ومستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة.





ويبلغ السعر الرسمي لـ JEEP RENEGADE موديل 2020 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LONGITUDE 2020 محرك 1400 سي سي بسعر 415 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LIMITED 2020 محرك 1400 سي سي بسعر 455 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LIMITED PANORAMA 2020 محرك 1400 سي سي بسعر 485 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل LIMITED 4WD 2020 محرك 1400 سي سي بسعر 530 ألف جنيه.