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سيارات

1562 سيارة موديل 19-20 .. استدعاء جيب رانجلر jeep wrangler في السعودية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية عن استدعاء 1562 سيارة جيب رانجلر من موديلات 2019 - 2020 ، ولذلك لعيب فنى من الممكن ان يزيد من نسبة وقوع الحوادث .


وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار ، ان العيب الفني الذى تم الاستدعاء بسببه خلل في احتمالية تآكل ضفيرة أسلاك قفل التوجيه الإلكتروني قد يؤدي إلى تعطل نظام مساعد التوجيه .


وأكدت الوزارة على أصحاب السيارات المذكورة التواصل مع وكيل العلامة التجارية فى السعودية لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا، وبدون دفع أي مقابل .


الجدير بالذكر ان وزارة التجارة والاستثمار في السعودية قد استدعت منذ أسبوعين 19 سيارة جيب رانجلر 2020 jeep wrangler وأكدت ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقعها الرسمي .


ويأتي استدعاء سيارات جيب رانجلر 2020 jeep wrangler لاحتمالية انفصال ذراع التحكم الأمامية السفلية اليسرى أثناء القيادة؛ مما قد يؤدي إلى فقد السيطرة على السيارة ووقوع حادث.


استدعت الوزارة مؤخرا 46 سيارة فيراري سوبر فاست ferrari superfast 812 موديلات عام 2018 و عام 2020 وأوضحت أن استدعاء فيراري سوبر فاست ferrari superfast 812 جاء بسبب وجود خلل في النافذة الخلفية، فهي غير مثبتة بشكل صحيح وهذا قد يؤدي إلى انفصالها من السيارة أثناء القيادة، ما يشكل خطرًا على مستخدمي الطريق ويزيد من خطر وقوع حادث.

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