لعيوب في ذراع التحكم الأمامية.. استدعاء سيارات جيب رانجلر 2020 jeep wrangler في السعودية ..صور

ويأتي استدعاء سيارات جيب رانجلر 2020 jeep wrangler لاحتمالية انفصال ذراع التحكم الأمامية السفلية اليسرى أثناء القيادة؛ مما قد يؤدي إلى فقد السيطرة على السيارة ووقوع حادث.





وشددت الوزارة على ضرورة توجه مالكي سيارات جيب رانجلر 2020 jeep wrangler إلي الشركة المتحدة للسيارات؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا دون تحمل العميل أي رسوم.





وقد استدعت الوزارة مؤخرا 46 سيارة فيراري سوبرفاست ferrari superfast 812 موديلات عام 2018 و عام 2020 وأوضحت أن استدعاء فيراري سوبرفاست ferrari superfast 812 جاء بسبب وجود خلل في النافذة الخلفية، فهي غير مثبتة بشكل صحيح وهذا قد يؤدي إلى انفصالها من السيارة أثناء القيادة، ما يشكل خطرًا على مستخدمي الطريق ويزيد من خطر وقوع حادث.





ودعت الوزارة أيضا جميع مالكي فيراري سوبرفاست ferrari superfast 812 إلى سرعة التواصل مع شركة تقنية السيارات السريعة؛ وذلك لاستبدال النافذة الخلفية مجانًا دون تحمل العميل اي مصاريف .





واستدعت الوزارة أيضا 95 سيارة لامبورجيني اوروس lamborghini urus 2019 ولامبورجيني اوروس lamborghini urus 2020 ودعت إلى ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال الموقع الرسمي.





وجاء هذا الاستدعاء لوجود خلل قد يؤدي إلى تسرب الوقود، الأمر الذي قد يزيد من خطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال ودعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية مالكي لامبورجيني اوروس lamborghini urus إلى ضرورة التواصل مع شركة ساماكو للسيارات لاستبدال موصل وأنبوب الوقود مجانًا دون تحمل صاحب السيارة اي رسوم.