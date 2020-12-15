ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لعيوب في ذراع التحكم الأمامية.. استدعاء سيارات جيب رانجلر 2020 jeep wrangler في السعودية ..صور

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:27 م
جيب رانجلر 2020
جيب رانجلر 2020 jeep wrangler
Advertisements
اشرف عطية
استدعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية 19 سيارة جيب رانجلر 2020 jeep wrangler وأكدت ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال الموقع الرسمي من هنا . 

ويأتي استدعاء سيارات جيب رانجلر 2020 jeep wrangler لاحتمالية انفصال ذراع التحكم الأمامية السفلية اليسرى أثناء القيادة؛ مما قد يؤدي إلى فقد السيطرة على السيارة ووقوع حادث.

وشددت الوزارة على ضرورة توجه مالكي سيارات جيب رانجلر 2020 jeep wrangler إلي الشركة المتحدة للسيارات؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا دون تحمل العميل أي رسوم.

وقد استدعت الوزارة مؤخرا 46 سيارة فيراري سوبرفاست ferrari superfast 812 موديلات عام 2018 و عام 2020 وأوضحت أن استدعاء فيراري سوبرفاست ferrari superfast 812 جاء بسبب وجود خلل في النافذة الخلفية، فهي غير مثبتة بشكل صحيح وهذا قد يؤدي إلى انفصالها من السيارة أثناء القيادة، ما يشكل خطرًا على مستخدمي الطريق ويزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة أيضا جميع مالكي فيراري سوبرفاست ferrari superfast 812 إلى سرعة التواصل مع شركة تقنية السيارات السريعة؛ وذلك لاستبدال النافذة الخلفية مجانًا دون تحمل العميل اي مصاريف .

واستدعت الوزارة أيضا 95 سيارة لامبورجيني اوروس lamborghini urus 2019 ولامبورجيني اوروس lamborghini urus 2020 ودعت إلى ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال الموقع الرسمي.

وجاء هذا الاستدعاء لوجود خلل قد يؤدي إلى تسرب الوقود، الأمر الذي قد يزيد من خطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال ودعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية مالكي لامبورجيني اوروس lamborghini urus إلى ضرورة التواصل مع شركة ساماكو للسيارات لاستبدال موصل وأنبوب الوقود مجانًا دون تحمل صاحب السيارة اي رسوم.

لعيوب في ذراع التحكم الأمامية.. استدعاء سيارات جيب رانجلر 2020 jeep wrangler في السعودية ..صور
لعيوب في ذراع التحكم الأمامية.. استدعاء سيارات جيب رانجلر 2020 jeep wrangler في السعودية ..صور
لعيوب في ذراع التحكم الأمامية.. استدعاء سيارات جيب رانجلر 2020 jeep wrangler في السعودية ..صور
لعيوب في ذراع التحكم الأمامية.. استدعاء سيارات جيب رانجلر 2020 jeep wrangler في السعودية ..صور
لعيوب في ذراع التحكم الأمامية.. استدعاء سيارات جيب رانجلر 2020 jeep wrangler في السعودية ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد| حادث بين رولزرويس جوست ولامبورجيني اوروس والسائق يهرب

حكاية سيارة لامبورجيني المصنوعة للرد على فيراري

آخرهم نمبر وان.. تعرف على أسعار سيارات الفنانين باهظة الثمن.. بالصور

حملة استدعاءات جديدة لسيارات ميتسوبيشي mitsubishi في السعودية.. تفاصيل

جيب jeep تنوي الاندماج مع بيجو pegeout وستروين citroen وتطرح سيارات صديقة للبيئة

استدعاء سيارات لامبورجيني اوروس lamborghini urus في السعودية

ترشيحاتنا

تركت أطفالها للعمل فسقط بها الأسانسير.. تفاصيل وفاة شهيدة الكفاح في الغربية

إطلاق 4000 صاروخ على تل أبيب.. نيران الحرب تقترب وإسرائيل تستعد لضربات حزب الله

جهاز الأهلي يطمئن على لاعبيه الشباب فى تونس بعد أزمة كورونا

ضربة موجعة في صفوف ليفربول قبل مباراة توتنهام بالدوري الإنجليزي .. تفاصيل

إيقاف رمضان صبحى أبرزها.. عقوبات الجولة الأولى من الدوري الممتاز

خاص| اتجاه لمنح شقة لكل المنطبق عليهم شروط الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعيوب في ذراع التحكم الأمامية.. استدعاء سيارات جيب رانجلر 2020 jeep wrangler في السعودية ..صور

أرخص 5 سيارات مستعملة للبيع في مصر.. صور

علاقة البرد بكورونا.. هل تقي نزلات البرد من الفيروس؟