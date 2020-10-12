جيب Jeep تطرح دراجة هوائية هجينة للمناطق الوعرة بسعر 100 ألف جنيه .. صور

QuietKat لتصنيع دراجة كهربائية جديدة مخصصة للمناطق الجبلية الوعرة ايمانا منها بأن كل محبي سيارات جيب يعشقون المغامرة . أعلنت شركة جيب العالمية لصناعة السيارات عن الدخول في شراكة مع









وتأتي الدراجة الجبلية تحت اسم E-Bike 2020 وهي تتميز بمحرك كهربائي وأداء قوي على الطرق الوعرة و يمكنها عبور اصعب التضاريس علي غرار سيارات جيب .





وتتميز E-Bike 2020 بوجود محرك 750 واط عزم دوران 160 نيوتن متر كما توفر شركة QuietKat حزمة ترقية ترفع من قدرة المحرك إلى 1000 واط، ويتحكم الراكبون في المحرك باستخدام دواسة وقود قابلة للإزالة.





ويمكن لراكبي E-Bike 2020 ضبط الدراجة بعشرة مستويات مختلفة من السرعة، ويُمكن استخدام الدواسات مثل الدراجة العادية أو الانطلاق بالاستعانة بالطاقة الكهربائية وحدها أو الجمع بين الاثنين، لذا فهي تقنيًا دراجة هايبرد .





تأتي الدراجة E-Bike 2020 بناقل حركة تسع سرعات، مما يجعلها تجتاز التلال شديدة الانحدار بسهولة و بها فرامل قرصية ب اربعة اقراص لإيقاف الدراجة بأمان، كما تتميز بنظام تعليق متقدم يضيف قوة وثبات على التضاريس الوعرة، بالإضافة إلى إطارات ملائمة لجميع التضاريس قياس 4.8 انش .





يمكن للدراجة E-Bike 2020 ا قطع مسافة تتراوح بين 48 إلى 96 كم بشحنة واحدة، وتمتلك بطارية قابلة للإزالة و يمكنك ان تمتلك بطارية إضافية مشحونة فيُمكنك مواصلة الاستعانة بالمحرك الكهربائي لمدة طويلة يصل مداها حتي 200 كيلو متر .



