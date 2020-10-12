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سيارات

جيب Jeep تطرح دراجة هوائية هجينة للمناطق الوعرة بسعر 100 ألف جنيه .. صور

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:02 م
دراجة جيب jeep الهوائية
دراجة جيب jeep الهوائية E-Bike 2020
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اشرف عطية
أعلنت شركة جيب العالمية لصناعة السيارات عن الدخول في شراكة مع QuietKat لتصنيع دراجة كهربائية جديدة مخصصة للمناطق الجبلية الوعرة ايمانا منها بأن كل محبي سيارات جيب يعشقون المغامرة . 


وتأتي الدراجة الجبلية تحت اسم E-Bike 2020 وهي تتميز بمحرك كهربائي وأداء قوي على الطرق الوعرة و يمكنها عبور اصعب التضاريس علي غرار سيارات جيب .

وتتميز E-Bike 2020 بوجود محرك 750 واط عزم دوران 160 نيوتن متر كما توفر شركة QuietKat حزمة ترقية ترفع من قدرة المحرك إلى 1000 واط، ويتحكم الراكبون في المحرك باستخدام دواسة وقود قابلة للإزالة. 

ويمكن لراكبي E-Bike 2020 ضبط الدراجة بعشرة مستويات مختلفة من السرعة، ويُمكن استخدام الدواسات مثل الدراجة العادية أو الانطلاق بالاستعانة بالطاقة الكهربائية وحدها أو الجمع بين الاثنين، لذا فهي تقنيًا دراجة هايبرد .

تأتي الدراجة E-Bike 2020 بناقل حركة تسع سرعات، مما يجعلها تجتاز التلال شديدة الانحدار بسهولة و بها فرامل قرصية ب اربعة اقراص لإيقاف الدراجة بأمان، كما تتميز بنظام تعليق متقدم يضيف قوة وثبات على التضاريس الوعرة، بالإضافة إلى إطارات ملائمة لجميع التضاريس قياس 4.8 انش .

يمكن للدراجة  E-Bike 2020ا قطع مسافة تتراوح بين 48 إلى 96 كم بشحنة واحدة، وتمتلك بطارية قابلة للإزالة و يمكنك ان تمتلك بطارية إضافية مشحونة فيُمكنك مواصلة الاستعانة بالمحرك الكهربائي لمدة طويلة يصل مداها حتي 200 كيلو متر . 

تبدأ أسعار الدراجة E-Bike 2020 من 5,899 دولار حوالي 92.372 جنيه حتي 6,327 دولار حوالي 92.375 جنيه لأعلى فئة 1000 واط و توجد بطارية اضافية اختيارية بسعر 749 دولار حوالي 11.728 جنيه، ليصل إجمالي السعر إلى أكثر من 100 ألف جنيه.
جيب Jeep تطرح دراجة هوائية هجينة للمناطق الوعرة بسعر 100 ألف جنيه .. صور
جيب Jeep تطرح دراجة هوائية هجينة للمناطق الوعرة بسعر 100 ألف جنيه .. صور
جيب Jeep تطرح دراجة هوائية هجينة للمناطق الوعرة بسعر 100 ألف جنيه .. صور
جيب Jeep تطرح دراجة هوائية هجينة للمناطق الوعرة بسعر 100 ألف جنيه .. صور
جيب Jeep تطرح دراجة هوائية هجينة للمناطق الوعرة بسعر 100 ألف جنيه .. صور
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