مؤرخ بورسعيدي: سيد عسران قتل رئيس المخابرات البريطانية في سن 16

وقال بيوض إن أرض بورسعيد لم تطأها قدم إسرائيلي واحد منذ 1948 وحتى 1973، معقبا:" الاسرائيليون كانوا بيقفوا على أطراف المدينة لكن مش قادرين يدخلوها".