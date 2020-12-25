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مؤرخ بورسعيدي: سيد عسران قتل رئيس المخابرات البريطانية في سن 16

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:42 م
محمد بيوض المؤرخ
محمد بيوض المؤرخ البورسعيدى
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أسامة علي
قال المهندس محمد بيوض المؤرخ البورسعيدى،إن بطولات الشعب البورسعيدي حالت دون دخول قوات العدوان الثلاثى للمحافظة.

وتابع بيوض خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى،أن قوات الاحتلال لجأت لخدعة أهالى بورسعيد حيث رفعت أعلام الاتحاد السوفيتي آنذاك على الدبابات، وبالفعل دخلت الدبابات للمدينة، فخرج الاهالى للاحتفال إلا إن قائدى الدبابات فتح النار على الاهالى.

وأكد محمد بيوض المؤرخ البورسعيدى، أن اهالى بورسعيد تصدوا للعدوان بكل بسالة وشجاعة، وبدوء تشكيل المقاومة الشعبية.

وأشار المؤرخ البورسعيدى، إلى أن جميع اهالى بورسعيد رفعوا السلاح ضد جنود الاحتلال، وكان من بينهم "السيد عسران"، أحد أبطال المقاومة الذي استطاع قتل "وليامز" رئيس مخابرات القوات البريطانية فى بورسعيد، لافتا إلى عسران كان يبلغ وقتها 16 سنة فقط.

وقال بيوض إن أرض بورسعيد لم تطأها قدم إسرائيلي واحد منذ 1948 وحتى 1973، معقبا:" الاسرائيليون كانوا بيقفوا على أطراف المدينة لكن مش قادرين يدخلوها".

وتابع:أن سبب العدوان الثلاثى على مصر هو نجاح مفاوضات جلاء الإنجليز وتأسيس جمال عبد الناصر منظمة عدم الانحياز، وتطويره للقوات المسلحة المصرية، ثم تأميم قناة السويس.

وأضاف محمد بيوض، أن دول العدوان وضعت 7 خطط لاحتلال مصر، الأولى عن طريق الاسكندرية، وآخرها الدخول عن طريق بورسعيد.
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