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توك شو

إحنا معاكوا.. وزارة الهجرة تستجيب إلى مطالب المصريين العالقين بالخارج

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:55 م
السفيرة نبيلة مكرم،
السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة
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إسراء صبري
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الكويت والسعودية قرروا أن يغلقوا المجال الجوي والمطارات، معقبة: لدينا شريحة كبيرة من المصريين العاملين بالكويت، حيث اشترطت الكويت على العائدين مرة أخرى مرورهم على دولة وسيطة كترانزيت".

وأكملت: "معظم المصريين توجهوا إلى الإمارات حتى تكون هي الدولة الوسيطة من أجل الوصول إلى الكويت، ولكن مع قرار الكويت بغلق المطارات والمجال الجوي بقى المصريين عالقين بالخارج، معقبة: وصل لنا العديد من المناشدات من المصريين بالخارج من أجل سرعة الحل.

وتابعت: القنصلية المصرية ليس مسموحا لها التعامل المصري مع الفنادق وغيره، وعليه كان يجب على وزارة الهجرة أن تجد حلا لتلك المشكلة، معقبة: كان هناك مبادرة تسمي "خلينا سند لبعض بالخارج" تم تفعيلها من أجل تجميع الأموال لحماية المصريين في الخارج.

وأضافت: كان لدينا إرادة كبيرة لمساعدة المصريين العالقين،متابعة: لجأنا إلى مؤسسة مصر الخير ووزيرة التضامن من أجل مساعدة العالقين.

وأوضحت: مؤسسة مصر الخير بدأت في تحويل المبالغ المالية الخاصة بتسكين المصريين بالفنادق إلى المسئولين بالخارج، متابعة: "أنا أحب أقول للمصريين إننا معاكوا حتى أول يناير 
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