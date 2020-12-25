إحنا معاكوا.. وزارة الهجرة تستجيب إلى مطالب المصريين العالقين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الكويت والسعودية قرروا أن يغلقوا المجال الجوي والمطارات، معقبة: لدينا شريحة كبيرة من المصريين العاملين بالكويت، حيث اشترطت الكويت على العائدين مرة أخرى مرورهم على دولة وسيطة كترانزيت".



وأكملت: "معظم المصريين توجهوا إلى الإمارات حتى تكون هي الدولة الوسيطة من أجل الوصول إلى الكويت، ولكن مع قرار الكويت بغلق المطارات والمجال الجوي بقى المصريين عالقين بالخارج، معقبة: وصل لنا العديد من المناشدات من المصريين بالخارج من أجل سرعة الحل.



وتابعت: القنصلية المصرية ليس مسموحا لها التعامل المصري مع الفنادق وغيره، وعليه كان يجب على وزارة الهجرة أن تجد حلا لتلك المشكلة، معقبة: كان هناك مبادرة تسمي "خلينا سند لبعض بالخارج" تم تفعيلها من أجل تجميع الأموال لحماية المصريين في الخارج.



وأضافت: كان لدينا إرادة كبيرة لمساعدة المصريين العالقين،متابعة: لجأنا إلى مؤسسة مصر الخير ووزيرة التضامن من أجل مساعدة العالقين.



وأوضحت: مؤسسة مصر الخير بدأت في تحويل المبالغ المالية الخاصة بتسكين المصريين بالفنادق إلى المسئولين بالخارج، متابعة: "أنا أحب أقول للمصريين إننا معاكوا حتى أول يناير