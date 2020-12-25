امرأة شجاعة تنتشل كلبا غرق في مياه مجمدة .. صور

هرعت امرأة لإنقاذ كلب في محنة؛ بعد أن حوصر في نهر متجمد.

وقع الحادث المؤلم، في دوجيانجيان بمدينة تشنجدو، في سيتشوان، جنوب غرب الصين، يوم الخميس 24 ديسمبر، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ويظهر مقطع فيديو، تمت مشاركته على نطاق واسع عبر موقع Douyin، وهو موقع صيني موازي لـ"تويتر"، امرأة مجهولة الهوية، تنغمس في الماء البارد، وهي حافية القدمين، وتقترب من الكلب.

ووفقا للموقع، فإن الكلب المسكين قد سقط في النهر، ويبدو أنه عانى من انخفاض طفيف في درجة حرارة الجسم، ولم يستطع تحريك ساقيه بعد أن حوصر في المياه ويكافح لإبقاء رأسه فوق الماء.

وتحدت المرأة، البرد، واستخدمت غصن شجرة؛ لسحب الكلب بالقرب منها، حيث شوهد الكلب الخائف، وهو يحاول السباحة، قبل أن تنقذه السيدة وترفعه من الماء.

وقد لامس المقطع آلاف القلوب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد المشاهدون بالمرأة؛ لإنقاذها للحيوان.