إصابة مدير صدر منوف و٤ من الطاقم الطبي بـ كورونا

أعلن مستشفى صدر منوف بمحافظة المنوفية إصابة مديرها الدكتور خالد العجمي بـ فيروس كورونا.





كما أعلن إصابة الدكتورة غادة أحمد و٣ من الصيادلة الدكتورة أسماء الشافعى والدكتورة ريهام البوشى والدكتور أحمد زيدان .





وخضعوا جميعا للعزل وتناول بروتوكول العلاج من وزارة الصحة.





فيما قام الدكتور فيصل محمود جودة , وكيل وزارة الصحة بالمنوفية , مساء اليوم بالمرور على مستشفى حميات شبين الكوم وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل بالمستشفى والخدمة الطبية المفدمة للمرضى .





وتفقد اقسام المستشفى المختلفة واقسام العزل والعناية المركزة لحالات الكورونا وكذلك متابعة زيادة اعداد الاسرة المخصصة للعزل طبقا للخطة الموضوعة , وكذلك التأكد من توافر الاكسجين بالمستشفى وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية , وقدم سيادته الشكر للطاقم الطبى بالمستشفى للجهد المبذول لخدمة وراحة المرضى





وسوف يتوالى المرور على جميع المستشفيات صباحا ومساء خلال ايام الاسبوع وايام العطلات للتأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى والتاكيد على توافر الاكسجين والادوية والمستلزمات الطبية والعمل على تذليل اى عقبات فى حينه .



