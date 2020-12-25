ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إصابة مدير صدر منوف و٤ من الطاقم الطبي بـ كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:32 م
إصابة مدير صدر منوف
إصابة مدير صدر منوف و٤ من الطاقم الطبي بفيروس كورونا
Advertisements
مروة فاضل
أعلن مستشفى صدر منوف بمحافظة المنوفية إصابة مديرها الدكتور خالد العجمي بـ فيروس كورونا.

كما أعلن إصابة الدكتورة غادة أحمد و٣ من الصيادلة الدكتورة أسماء الشافعى والدكتورة ريهام البوشى والدكتور أحمد زيدان .

وخضعوا جميعا للعزل وتناول بروتوكول العلاج من وزارة الصحة.

فيما قام الدكتور فيصل محمود جودة , وكيل وزارة الصحة بالمنوفية , مساء اليوم بالمرور على مستشفى حميات شبين الكوم وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل بالمستشفى والخدمة الطبية المفدمة للمرضى .

وتفقد اقسام المستشفى المختلفة واقسام العزل والعناية المركزة لحالات الكورونا وكذلك متابعة زيادة اعداد الاسرة المخصصة للعزل طبقا للخطة الموضوعة , وكذلك التأكد من توافر الاكسجين بالمستشفى وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية وتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية , وقدم سيادته الشكر للطاقم الطبى بالمستشفى للجهد المبذول لخدمة وراحة المرضى 

وسوف يتوالى المرور على جميع المستشفيات صباحا ومساء خلال ايام الاسبوع وايام العطلات للتأكد من انضباط العاملين وتقديم خدمة جيدة للمرضى والتاكيد على توافر الاكسجين والادوية والمستلزمات الطبية والعمل على تذليل اى عقبات فى حينه .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مرور مفاجئ لوكيل الصحة بالشرقية على مستشفى أبو كبير والمعمل الإقليمي

أستاذ أمراض صدر بعد تزايد إصابات كورونا: باين عليها بجد

تشغيل جهاز أشعة مقطعية وتانك أكسجين بمستشفى الصالحية الجديدة

وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد مستشفى القصير المركزي

المستشفى الجامعى بأسوان يواصل جهوده لتقديم خدمة طبية راقية.. زيادة الخدمة بـ 300 سرير.. غرف عمليات وعناية مركزة جديدة.. واستعدادات لدخول الاعتماد والرقابة الصحية

نائبا محافظ القليوبية يفاجآن المستشفيات .. صور

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي: زيادة كبيرة في أعداد إصابات كورونا يناير المقبل

رفقة ابنها.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها على إنستجرام احتفالا بالكريسماس

بعد تعرضهن لحملة تنمر قاسية.. روما الإيطالي يدعم منتخب سيدات مصر برسالة مؤثرة

أحمد سيد زيزو يقترب من الرحيل عن الزمالك |تفاصيل

كارثة في الزمالك.. 5 لاعبين يحق لهم التوقيع لأي ناد في يناير

الصحة توضح تعليمات لمخالطي مصابي كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات RENEGADE 2020 عملاقة JEEP الصغيرة | صور

من غير تعب.. 3 خطوات فعالة لتنظيف الغسالة الأوتوماتيك

مش معجون الأسنان.. 5 طرق صحيحة لـ علاج حروق اليد في المنزل