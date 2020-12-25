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أخبار العالم

بايدن يتلقى إحاطة بشأن انفجار ناشفيل

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:45 م
الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
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قسم الخارجي

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إحاطة بشأن تفاصيل انفجار مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.

وذكر بيان لفريق الرئيس المنتخب أن جو بايدن وزوجته يشكران جميع فرق الطوارئ المستجيبين الأوائل الذين تعاملوا مع الحادث، معربين عن تمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين.

كان البيت الأبيض ذكر في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى إحاطة بشأن انفجار ناشفيل، الذي خلف أضرارا واسعة.

وأوضحت الشرطة الأمريكية أن التفجير كان متعمد، مشيرة إلى نقل  3 أشخاص للمستشفى جراء الحادث، كما أصيب ضابط بجروح طفيفة وفقد آخر سمعه.

وقالت الشرطة إن كمية المتفجرات التي استُخدمت في العملية غير مسبوقة في تاريخ الهجمات المماثلة داخل الولايات المتحدة.
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