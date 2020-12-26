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رياضة

لو الأهلي كان قطع رقبته.. رضا عبد العال: محدش عارف يحسم ملف احتراف مصطفى محمد في الزمالك

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:47 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد رشاد
انتقد رضا عبد العال،  المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، تمرد مصطفى محمد مهاجم الزمالك الواعد الزمالك من أجل الموافقة على احترافه.

وقال "عبد العال" خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة "إم بي سي مصر": "إحنا كنا بندلل عليك يا مصطفى علشان ترجع منتخب مصر وحسام البدري يضمك ولما تقف على رجلك عايز تحترف".

وتابع: "مفيش دكر في إدارة الزمالك يقدر ياخد قرار احتراف مصطفى محمد، والدكر اللى كان يقدر ياخد القرار مرتضى منصور ومشي خلاص"، لافتًا إلى أن الذين يديرون الكرة في نادي الزمالك ينفذون أجندة لتدمير الفريق. 

وأكمل: "ولاد نادي الزمالك للأسف هم اللى بيوقعوا في النادي.. الله يكون في عون جماهير الزمالك.. ساسي بقاله سنة بيشحت كورة مش إنت اللى تعمل كده مع الزمالك والنادي هو اللى عملك.. والزمالك مش هيقف على ساسي ولا أوباما ولا بن شرقي، واللي عايز يمشي يجيب عرض كويس علشان نحل الأزمة المالية في النادي". 

واستطرد: "لازم ناخد إجراء ضد فرجاني ساسي ومصطفى محمد حال تمردهما وعدم حضورهما التمرين.. إحنا مش بنلعب في مركز شباب، واللى بيتمرد بقولك على إيه لا أخدتوا دوري ولا كأس ولا بطولة افريقيا".

وتابع: "بقول لمصطفى محمد إنت مش مكسوف من محمد شريف اللى جايب أهداف أكتر منك الموسم اللى فات وهو كان بيلعب في إنبي ودلوقتي أحسن منك.. إنت لما كنت في طلائع الجيش كنت بتتمنى تلعب للزمالك ودلوقتي بتتنمرد على الزمالك عشان تحترف.. الزمالك له فضل على أي حد، ولو اللى بيعمله مصطفى محمد في الأهلي كانت اتقطعت رقبته".

ولفت إلى أن مشكلة نادي الزمالك منذ أن كان لاعبًا داخل القلعة البيضاء تكمن في الصراع على الكرسي، مؤكدًا أنه ليس بديلًا لحل أزمات النادي الحالية إلا عودة مرتضى منصور أو إجراء انتخابات بشكل مبكر.
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